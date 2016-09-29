ISSN: 2411-4995
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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Самойлова Алла Владимировна
Министр Здравоохранения Чувашии
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Богданова Татьяна ГеннадьевнаЗаместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, кандидат медицинских наук
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Герасимова Людмила Ивановна
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Иванова Ирина Евгеньевна
УЧРЕДИТЕЛИ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Т.Г. ДЕНИСОВА (научный статус), И.В. МАДЯНОВ, Р.С. МАТВЕЕВ (научный статус), А.Г. ГУНИН, М.В. КРАСНОВ, В.Е. СЕРГЕЕВА, Б.Е. ШАХОВ (Чебоксары)
Н.Х. АМИРОВ, С.В. МАЛЬЦЕВ, Л.И. МАЛЬЦЕВА, И.Г. НИЗАМОВ (научный статус), Т.И. Садыкова (научный статус), (Казань),
В.Ю. АЛЬБИЦКИЙ (научный статус), Л.П. ЧИЧЕРИН (научный статус) (Москва),
Б.М. ГОРДОН (Канада),
Д.С. ГОРДОН (Германия), Дж.ВИТУЛКАС (Греция)