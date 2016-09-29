Журнал «Здравоохранение Чувашии»

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
(8352) 62-66-37
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Новости:
29.09.2016 Опубликован 3 номер 2016 года
04.05.2016 Опубликован 2 номер 2016 года
15.09.2015 Online-версия журнала "Здравоохранение Чувашии" получила Международный стандартный серийный номер ISSN

ISSN: 2411-4995
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Самойлова Алла Владимировна

Министр Здравоохранения Чувашии

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

  
Богданова Татьяна Геннадьевна

 Богданова Татьяна Геннадьевна

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, кандидат медицинских наук
Герасимова Людмила Ивановна

Герасимова Людмила Ивановна
Ректор ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей"

Научный статус
Иванова Ирина Евгеньевна

Иванова Ирина Евгеньевна
Заведующая кафедрой педиатрии  ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей»,  доктор медицинских наук, профессор

Научный статус

УЧРЕДИТЕЛИ

  • Министерство здравоохранения Чувашской Республики,
  • ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
  • ОО «Медицинская ассоциация Чувашской Республики»,
  • ОО «Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской Республики»,
  • ГУП «Фармация»,
  • БУ «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации»,
  • БУ «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Т.Г. ДЕНИСОВА (научный статус), И.В. МАДЯНОВ, Р.С. МАТВЕЕВ (научный статус), А.Г. ГУНИН, М.В. КРАСНОВ, В.Е. СЕРГЕЕВА, Б.Е. ШАХОВ (Чебоксары)

Н.Х. АМИРОВ, С.В. МАЛЬЦЕВ, Л.И. МАЛЬЦЕВА, И.Г. НИЗАМОВ (научный статус), Т.И. Садыкова (научный статус), (Казань), 

В.Ю. АЛЬБИЦКИЙ (научный статус), Л.П. ЧИЧЕРИН (научный статус) (Москва),

Б.М. ГОРДОН (Канада),

Д.С. ГОРДОН (Германия), Дж.ВИТУЛКАС (Греция)

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